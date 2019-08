Die jüngste Korrektur an der Wall Street hat auch in der amazon.com Aktie ihre Spuren hinterlassen. Die am 25. Juli bekanntgegebenen Quartalsergebnisse lösten bei den Aktionären keine Begeisterungsstürme aus, im Gegenteil, sie stellten den Beginn der jüngst eingeleiteten Korrektur dar. Der Boden bei 1950 USD wurde gebrochen und es bildeten sich erstmals seit Ende Mai wieder Verkaufssignale.

Den vollständigen Artikel lesen ...