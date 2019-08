flatex Morning-news Öl (WTI): Die US-Behörde EIA hat in der abgelaufenen Handelswoche ...

Die US-Behörde EIA (Energy Information Administration) hat in der abgelaufenen Handelswoche ihren Ausblick für den US-Rohölleitkontrakt WTI (West Texas Intermediate) abgesenkt. So geht die EIA nun für das zweite Halbjahr 2019 von einem Durchschnittspreis von 57,87 US-Dollar aus. Für das Jahr 2020 rechnet man mit einem Durchschnittspreis von 59,50 US-Dollar. Der USA-China-Handelskrieg wird den Preis für das schwarze Gold demnach noch eine Weile in Bedrängnis bringen. Die IEA stellte fest, dass die Rohölnachfrage von Januar bis Mai 2019 so niedrig ausfiel, wie seit dem Jahr 2008 nicht mehr.

Zur Charttechnik: Ausgehend vom letzten Zwischenhoch des 11. Juli 2019 von 60,93 US-Dollar bis zum jüngsten Verlaufstief des 07. August 2019 bei 50,52 US-Dollar, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite zu ermitteln. Die Widerstände wären bei den Marken von 54,50/55,73/56,96/58,48 und 60,93 US-Dollar auszumachen. Die Unterstützungen kämen bei 50,52 US-Dollar, sowie bei den Projektionen zur Unterseite von 49,01/48,07/46,55 und 44,09 US-Dollar in Betracht.

flatex-select

Long: DE000MF92T80 Morgan Stanley Faktor 2 WTI Crude Oil Sep19

Short: DE000MF7JS50 Morgan Stanley Faktor 2 WTI Crude Oil Sep19

Unsere Webinare auf /www.flatex.de/akademie/webinare/

DISCLAIMER: https://www.flatex.de/online-broker/unterseiten/rechtliches/disclaimer/