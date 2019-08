Asiens Börsen haben zu Beginn der neuen Börsenwoche überwiegend Erholungsversuche gestartet. So stiegen am Montag die Kurse in Südkorea und an den chinesischen Festlandbörsen legte der CSI 300 kurz vor Handelsschluss um 1,15 Prozent zu.

Der Hongkonger Hang-Seng-Index drehte ins Plus und notierte zuletzt minimal höher. Das Börsenbarometer leidet seit Tagen unter den weiter heftigen Protesten gegen die Regierung der chinesischen Sonderverwaltungszone. Jüngst hatte ein Treffen einer US-Diplomatin mit regierungskritischen Aktivisten in Hongkong einen neuen Schlagabtausch zwischen den Regierungen in Washington und Peking ausgelöst.

Auch insgesamt blieben die Anleger in Asien angesichts des Handelsstreits zwischen China und den USA und der daraus resultierenden Furcht vor einem Konjunktureinbruch vorsichtig. Der Anlagenstratege Andrew Sheets von der US-Bank Morgan Stanley verwies darauf, dass die Geldpolitik den hohen Erwartungen, die an sie gestellt werden, eventuell nicht gerecht werden kann. So könnten die Währungshüter zwar eine aggressivere Gangart an den Tag legen, aber fraglich bleibe, ob damit auch das Wachstum angekurbelt werden könne.

In Japan wurde wegen eines Feiertages nicht gehandelt. Auch in Singapur, Indien, Malaysia, den Philippinen und Thailand blieben die Börsen geschlossen./la/stk

ISIN XC0009692440 HK0000004322 JP9010C00002 CNM0000001Y0

