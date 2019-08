Zürich (awp) - Die Schweizer Börse wird am Montag etwas fester erwartet. "Die Lage präsentiert sich zwar mehr oder weniger unverändert wie am Freitag", sagt ein Händler. Eine leichte Erholung sei aber möglich. Dies liessen die freundlichen Kurse in Fernost und die anziehenden US-Aktien-Futures erwarten. Die Kursgewinne ...

Den vollständigen Artikel lesen ...