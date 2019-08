Wien (www.anleihencheck.de) - Die Verschärfung des Handelskonflikts zwischen den USA und China (Einstufung Chinas als Währungsmanipulator durch die USA) wurde am US-Staatsanleihemarkt mit deutlichen Renditerückgängen quittiert, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Darin spiegele sich ein zunehmend pessimistisches Wirtschaftsszenario und, daraus abgeleitet, eine verstärkte Erwartung auf weitere Zinssenkungen und eventuell anderer Lockerungsmaßnahmen seitens der Notenbank. Die FED Fund Futures ISIN für Herbst nun bereits eine 30%ige Wahrscheinlichkeit einer Leitzinssenkung von 50 BP preisen. Wie die Mehrheit der Marktteilnehmer würden die Analysten der RBI aber weiterhin von einer Senkung von 25 BP ausgehen. Dies passe besser in das von der FED beschriebene Szenario eines "mid cycle adjustment". Dieses impliziere sukzessive, moderate Absenkungsschritte mit einem Zielwert über der Nullgrenze. ...

