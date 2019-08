Die Experten des Ifo-Instituts erwarten ein deutlich schwächeres Wachstum des Welthandels. Die Ursache sehen sie vor allem in den Handelskonflikt, in dessen Folge jetzt auch noch ein Währungskrieg droht.

Das Klima in der Weltwirtschaft hat sich im dritten Quartal wegen der Handelskonflikte eingetrübt. Das Barometer fiel um 7,7 auf minus 10,1 Punkte, wie das Münchner Ifo-Institut am Montag zu seiner vierteljährlichen Umfrage unter fast 1200 Experten aus 116 Ländern mitteilte. Die Lage bewerteten sie so negativ wie seit Anfang 2017 nicht mehr, auch die Erwartungen ...

