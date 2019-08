Mobile X hat Uhlmann Pac-Systeme als Kunden für Mobile-X-MIP for Field Service, die mobile Lösung für Servicetechniker, gewonnen. Damit will das Unternehmen die globale Auftragsabwicklung seiner Servicetechniker standardisieren und optimieren.Mit dem Projekt will Uhlmann die Voraussetzungen für weitere digitale Folgeprozesse schaffen, Servicekosten senken und die Effizienz verbessern. Aktuell arbeiten bereits die Service- und Montagetechniker in Deutschland, Schweden, Frankreich, China und UK mit der Lösung. Der Rollout ist weltweit für über 100 Techniker geplant. Branchenspezifische Anpassungen ...

