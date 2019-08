Operativ läuft es bei Wirecard, allen Vorwürfen der "Financial Times" zum Trotz. Der Zahlungsdienstleister steigerte den Umsatz im Q2 um 37,4% auf 643 Mio. Euro. Das EBITDA kletterte um 35,6% auf 184,1 Mio. Euro, so dass die Marge mit 28,6% fast das Vj.-Niveau von 29% erreichte.Erfreulich: Die drei Monate per Ende Juni sind damit das zweite Quartal in Folge, in dem die Aschheimer organisch um mehr als 30% wachsen, was aufkommende Sorgen über ein Ende des Booms vorerst im Keim ersticken dürfte. ...

