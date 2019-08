In einigen entlegenen Landstrichen Ostdeutschlands setzen sich Städter dem Bevölkerungsschwund und der Überalterung entgegen. Mit digitalen Innovationen erfinden sie das Leben und Arbeiten auf dem Land neu.

Reiner Klingholz ist geschäftsführender Direktor des Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung. In der Studie "Urbane Dörfer: Wie digitales Arbeiten Städter aufs Land bringen kann" untersuchten die Forscher 18 gemeinschaftliche Projekte in den ländlichen Regionen Ostdeutschlands. Hier haben Städter in einst leerstehenden Resthöfen oder unbewohnten Plattenbauten gemeinsam mit Gleichgesinnten ein neues Zuhause gefunden.

WirtschaftsWoche: Herr Klingholz, was ist ein urbanes Dorf? Klingt zunächst mal nach einem Widerspruch in sich.Reiner Klingholz: In urbanen Dörfern leben ehemalige Städter, die einen Teil ihres Lebensstils mit aufs Land genommen haben. Viele sind digitale Nomaden, die mit ihren Laptops in Brandenburg genauso gut arbeiten können wie etwa in Berlin-Kreuzberg. In diesen Gemeinschaftswohnprojekten sind die Angebote von den Getränken in den Cafés bis zur Kinderbetreuung recht ähnlich wie etwa in Berliner Vierteln wie Prenzlauer Berg oder Friedrichshain.

Wie stark ist dieser Trend?Wir haben für unsere Studie 18 Projekte rund um Berlin, aber auch im Großraum Dresden/Leipzig genauer untersucht, von denen einige aus über hundert Beteiligten bestehen. Das größte Projekt in Werder an der Havel hat den Vorteil, dass es Wohnungen für verschiedene Lebensphasen ...

