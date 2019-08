Wien (www.anleihencheck.de) - Deutsche Staatsanleiherenditen für lange Laufzeiten erreichten in der abgelaufenen Woche ein neues Allzeittief, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Allerdings hätten im Verbund mit der Renditerally nach unten die Leitzinssenkungserwartungen für die Eurozone zugenommen. Der Markt preise nun auf Jahressicht eine Absenkung des EZB-Einlagesatzes auf zumindest -0,75%. Dieses Ausmaß geht klar über unsere Annahme hinaus und so denken wir, dass auch die Rendite für deutsche Staatsanleihen mit langen Laufzeiten etwas zu weit abgerutscht ist, so die Analysten der RBI. Die Analysten würden ihre Empfehlung (auf Sicht der nächsten Monate) für zehnjährige deutsche Staatsanleihen von "halten" auf Verkauf ändern. ...

