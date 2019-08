Auf der Suche nach einer vollintegrierten Lösung für die wesentlichen Unternehmensprozesse haben sich die Gemeindewerke Oberhaching jetzt für die Wilken Software Group entschieden. "Die bislang von uns eingesetzte Branchenlösung bildet die künftigen Prozesse zwischen dem kaufmännischen und dem Energiebereich nur unzureichend ab. Zudem steht die MaKo 2020 vor der Tür, so dass wir uns zum Austausch des Systems entschlossen haben", schildert Sascha Bucklitsch, kaufmännischer Leiter der Gemeindewerke Oberhaching GmbH (GWO), die Ausgangssituation. Die Auswahl erfolgte auf Basis eines umfangreichen Anforderungskatalogs sowie über eine Reihe von Produktpräsentationen und Workshops, bei denen die GWO die unterschiedlichen Anbieter von Branchenlösungen genau unter die Lupe nahmen. "Wilken bot nicht nur ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis, sondern überzeugte uns vor allem mit dem Gesamtkonzept sowie dem hohen Automatisierungsgrad bei vielen Abläufen", ergänzt der kaufmännische Mitarbeiter Florian Heinelt die Gründe für die Entscheidung. Neben den Modulen des P/5 ERP-Systems und der Branchenlösung ENER:GY kommt bei den GWO künftig auch das Wilken-Kundenportal zum Einsatz. Die Gemeindewerke Oberhaching (GWO) wurden 2006 als lokaler, gemeindeeigener Energieversorger gegründet, um einen Großteil der Bürgerinnen und Bürger Oberhachings mit regenerativer Energie zu günstigen und möglichst stabilen Preisen zu versorgen und gleichzeitig den Ausstoß von Kohlendioxid zu senken. Seit 2011 läuft der verstärkte Ausbau des Fernwärmenetzes, das aus den im Sommer 2012 erfolgreich fertiggestellten Geothermie-Bohrungen in Taufkirchen mit klimafreundlicher Erdwärme gespeist wird. Ende 2018 umfasste das Netz bereits mehr als 50 Kilometer und wird auch in den kommenden Jahren weiter ausgebaut werden. Um auch die Abhängigkeit von externen Stromquellen zu vermindern und den Bürgern eine zuverlässige, preisgünstige Stromversorgung anbieten zu können, sind die Gemeindewerke am 1. Juli 2013 auch in die Stromvermarktung eingestiegen. Mit Strom aus umweltfreundlicher Wasserkraft haben Oberhachinger Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen nunmehr die Möglichkeit, einen wesentlichen Teil ihres täglichen Energiebedarfs aus regenerativer Energie von den Gemeindewerken zu decken. Kontaktdaten: Wilken Software Group - Dominik Schwärzel Hörvelsinger Weg 29-31 - D-89081 Ulm Tel.: +49 731 96 50-0 presse@wilken.de - www.wilken.de Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Press'n'Relations GmbH - Uwe Pagel Magirusstraße 33 - 89077 Ulm Tel.: +49 731 962 87-29 upa@press-n-relations.de - www.press-n-relations.com Über die Wilken Software Group Seit 1977 entwickelt die Wilken Software Group mit Hauptsitz in Ulm eigene ERP-Standard-Software für die Abbildung betriebswirtschaftlicher Kernprozesse - sei es im Finanz- und Rechnungswesen, der Materialwirtschaft oder der Unternehmenssteuerung. Wilken verbindet mit 520 Mitarbeitern an sieben Standorten in Deutschland, der Schweiz und Spanien Standardsoftware und Individualprogrammierungen zu einem Lösungsportfolio für mittlere und große Unternehmen. Zusätzlich bietet Wilken Branchenlösungen für die Versorgungs-, Sozial- und Tourismuswirtschaft, Gesundheit & Versicherungen, Kirchen und Finanzen & ERP. Dies ist eine Presseinformation der Wilken GmbH, die auch die Verantwortung für die Inhalte übernimmt.

August 12, 2019 03:45 ET (07:45 GMT)