Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem Rücksetzer vom Wochenschluss geht es am Montag an den europäischen Aktienmärkten erst einmal nach oben. Der DAX gewinnt im frühen Handel gut 1 Prozent auf 11.815 Punkte, und der Euro-Stoxx-50 zieht ebenfalls um knapp 1 Prozent an. Dabei liegen alle europäischen Branchenindizes im Plus, besonders stark die zuletzt abverkauften Technologie-Aktien und Chemiewerte. Gestützt wird die Stimmung von leicht positiven Vorgaben der Wall Street und aus Asien. Bei den Einzeltiteln stehen Osram im Blick, ASM hat ein Übernahmeangebot über 38,50 Euro je Aktie vorgelegt. Die Aktie gewinnt knapp 10 Prozent auf 34,70 Euro.

Am Gesamtmarkt warnen Marktteilnehmer trotz der erwartet festeren Eröffnung vor weiter starken Schwankungen. Bei den geplanten US-chinesischen Handelsgesprächen im September zeichnet sich noch keine Annäherung ab. Der Dollar ist am Morgen von der chinesischen Zentralbank erneut über der psychologischen Marke von 7 Yuan gefixt worden. Und auch die Situation in Italien mit möglichen Neuwahlen macht die Marktteilnehmer weiterhin nervös, obwohl auch der MIB-30 um 0,9 Prozent höher notiert.

Für eine gewisse Erleichterung sorgt zwar, dass Fitch das Rating für Italien mit "BBB" und negativem Ausblick bestätigt hat. Die politische Lage bleibt aber kritisch: Nach dem Bruch der populistischen Regierungskoalition sollen am Montag im italienischen Parlament Beratungen über einen Misstrauensantrag gegen den Ministerpräsidenten Giuseppe Conte beginnen. Der Antrag war am Freitag von Lega-Innenminister Matteo Salvini eingebracht worden. Salvini will Neuwahlen, was an den Märkten kritisch gesehen wird, da diese mit den Haushaltsverhandlungen zusammenfallen könnten.

Als Schlüsselmarke für die künftige Entwicklung im DAX gilt weiterhin die 200-Tagelinie. Derzeit liegt sie bei 11.642 Punkten. Im frühen Geschäft liegen fast alle DAX-Werte im Plus, angeführt wird die Gewinnerliste von SAP, Bayer und Linde: Sie gewinnen alle etwa 1,6 Prozent. Einziger DAX-Verlierer sind Beiersdorf mit einem Minus von 0,4 Prozent, nachdem Jefferies die Aktie auf "Underperform" von "Hold" abgestuft hat.

AMS fährt Bain und Carlyle in die Parade

AMS fährt mit dem Übernahmegebot von 38,50 Euro je Osram-Aktie den Beteiligungsgesellschaften Bain und Carlyle in die Parade. Das Private-Equity-Konsortium bietet 35 Euro je Osram-Aktie. Allerdings muss Osram zuerst ein Stillhalteabkommen aufheben, das die beiden Unternehmen am 4. Juni 2019 geschlossen hatten, bevor AMS die Offerte den Aktionären unterbreiten kann.

Die Chancen für AMS dürften zuletzt gestiegen sein, nachdem der Großaktionär Allianz Global Investor, der rund 9 Prozent der Osram-Anteile hält, das Gebot von Bain/Carlyle als zu niedrig zurückgewiesen hatte. Damit ist fraglich, ob die Mindestannahmeschwelle von 70 Prozent überhaupt zu erreichen ist. Eine Senkung der Schwelle lehnen Bain/Carlyle ab. AMS möchte sich durch eine Osram-Übernahme breiter aufstellen und die hohe Abhängigkeit von Apple verringern. AMS fallen in der Schweiz um 9,4 Prozent.

Metro-Übernahme wie erwartet gescheitert

Keine Überraschung stellt nach Einschätzung aus dem Handel das gescheiterte EPGC-Gebot für Metro dar. Wie die Gesellschaft des tschechischen Investors Daniel Kretinsky mitteilte, hält sie nach Ende der Annahmefrist rund 41,7 Prozent der Metro-Stammaktien. Die Mindestannahmeschwelle lag bei 67,5 Prozent. Es stellt sich nun die Frage, was Kretinsky nun mit seinem Anteil von 17,5 Prozent tun wird.

Bernstein glaubt nicht an einen Verkauf der Kretinsky-Anteile, der den Kurs vermutlich deutlich drücken würde. In einer Studie heißt es, sollte das Metro-Management Recht behalten und sich die Geschäftslage verbessern, würde Kretinsky vom steigenden Wert seiner Beteiligung profitieren. Sollte sich die Lage verschlechtern, könnte Kretinsky in der Zukunft ein billigeres Gebot vorlegen. Der Kurs steigt um 0,7 Prozent.

Talanx steigen um 0,7 Prozent. Der Versicherungskonzern hat die Prognose erhöht. Statt mit rund 900 Millionen Euro rechnet er nun mit einem Gewinn von über 900 Millionen Euro. Deutsche Pfandbriefbank ziehen nach ihren Geschäftszahlen um 1,7 Prozent an.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.365,28 0,95 31,54 12,12 Stoxx-50 3.089,10 0,93 28,54 11,92 DAX 11.805,34 0,95 111,54 11,80 MDAX 25.666,49 1,23 312,47 18,89 TecDAX 2.813,86 1,04 29,03 14,84 SDAX 10.804,41 0,70 74,99 13,62 FTSE 7.289,98 0,50 36,13 7,81 CAC 5.380,54 0,99 52,62 13,74 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,58 -0,01 -0,82 US-Zehnjahresrendite 1,72 -0,02 -0,96 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 07:46 Uhr Fr, 17:15 Uhr % YTD EUR/USD 1,1172 -0,28% 1,1209 1,1203 -2,6% EUR/JPY 117,86 -0,39% 118,17 118,34 -6,3% EUR/CHF 1,0889 -0,14% 1,0898 1,0906 -3,3% EUR/GBP 0,9261 -0,48% 0,9313 0,9274 +2,9% USD/JPY 105,52 -0,10% 105,42 105,64 -3,8% GBP/USD 1,2069 +0,27% 1,2036 1,2079 -5,4% USD/CNY 7,0654 +0,04% 7,063 7,0618 +2,7% Bitcoin BTC/USD 11.348,69 -1,21% 11.397,75 11.713,25 +205,1% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 54,37 54,50 -0,2% -0,13 +13,7% Brent/ICE 58,48 58,53 -0,1% -0,05 +5,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.489,58 1.497,34 -0,5% -7,77 +16,1% Silber (Spot) 16,86 16,97 -0,7% -0,11 +8,8% Platin (Spot) 857,72 860,88 -0,4% -3,16 +7,7% Kupfer-Future 2,61 2,59 +0,8% +0,02 -1,3% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/flf

(END) Dow Jones Newswires

August 12, 2019 03:46 ET (07:46 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.