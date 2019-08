München (ots) - Die digitale Plattform pro AvO wächst weiter und wird ihre Lösung unter anderem auf der Technologie des Onlineshop-Anbieters Curacado aufbauen. Dafür hat pro AvO nun die Rechte an der Nutzung der Software von Curacado erworben. Ziel ist es, die bestehende Basis zu einer Plattform weiterzuentwickeln, die eine schnelle und problemlose Anbindung aller Apotheken ermöglicht und deren Sortimente verfügbar macht. Die Gründer der Initiative pro AvO sind BD Rowa Germany GmbH, GEHE Pharma Handel GmbH, NOVENTI, Sanacorp eG und die Wort & Bild Verlagsgruppe.



"Wir müssen allen Apotheken in Deutschland zeitgleichen und unkomplizierten Zugang zu unserer digitalen Plattform ermöglichen - und das, bevor das E-Rezept kommt", erläutert Peter Menk, Geschäftsführer von pro AvO. "Hier bedarf es einer zuverlässigen und am Markt erprobten technologischen Basis, welche die Möglichkeit bietet, die 19.400 deutschen Apotheken zeitgleich anzubinden. Wir haben uns nach langer Analyse und Berücksichtigung von Make-or-Buy-Optionen eindeutig für Curacado entschieden, eben zuverlässig und erprobt." Curacado als spezialisierter Technologieanbieter für innovative E-Commerce-Lösungen im Apothekenmarkt wird seinen Wachstumskurs fortsetzen.



Die Curacado-Technologie bildet die Basis für pro AvOs neue Plattform, die über Schnittstellen mit den bestehenden Onlineshops und Warenwirtschaften der Apotheken verbunden wird. "Apotheken, die derzeit noch keinen Shop anbieten, aber unkompliziert und schnell ihr Leistungsangebot und Portfolio sichtbar machen möchten, können mithilfe der Technologie, die pro AvO nun weiterentwickelt, auch innerhalb kürzester Zeit einen eigenen Shop aufbauen", so Menk. "Wir möchten jeder Apotheke in Deutschland einen digitalen Zugang zu ihren Kunden bieten. Dazu gehört für uns die Unterstützung beim Aufbau eines digitalen Marktplatzes für die Apotheke vor Ort. Dieser Marktplatz wird gegenüber allen existierenden Systemen offen konzipiert".



Pro AvO integriert alle Shop-Konzepte



Jede Apotheke kann weiterhin den Shop-Anbieter nutzen, den sie möchte. Die pro-AvO-Technologie ist in der Lage, jeden Shop anzubinden. Damit haben die Apotheker die Gewissheit, dass sie mit Lösungen wie Curacado, aber auch mit den erfolgreichen Angeboten von mea - meine apotheke, gesund leben-Apotheken oder callmyApo von NOVENTI schon jetzt zukunftssicher aufgestellt sind, weil diese an die gemeinsame digitale Plattform angeschlossen werden. Diese wird pro AvO in den nächsten Monaten weiter ausbauen, um den Apothekern pünktlich vor dem Start des E-Rezepts eine umfassende und erprobte Lösung bereitstellen zu können.



Zur Initiative pro AvO



Die Gründer der Initiative pro AvO sind BD Rowa Germany GmbH, GEHE Pharma Handel GmbH, NOVENTI, Sanacorp eG und die Wort & Bild Verlagsgruppe. Ziel der Initiative ist es, in einem engen Zusammenspiel mit weiteren Teilnehmern, Verbänden und Apothekern ein ganzheitliches Konzept zu erstellen, das den Apothekern die Möglichkeit eines gemeinsamen Standards gibt, sei es als Marktplatz, Plattform oder nur einer speziellen Anwendung. Die Bündelung der hierfür notwendigen Ressourcen ist dabei der chancenreichste Weg für die Patientinnen und Patienten in Deutschland.



Pressekontakt:



pro AvO GmbH

Peter Menk, Geschäftsführer

Handy: +49 161 94779260

E-Mail: p.menk@pro-avo.de

www.pro-avo.de



Becton Dickinson Rowa Germany GmbH

Rebecca Theisen, Department Manager Marketing Communications Rowa

Technologies

Tel.: +49 2692 92061430

Handy: +49 151 61560256

E-Mail: rebecca.theisen@bd.com

www.bd.com/rowa



GEHE Pharma Handel GmbH

Dustin Tusch, Leiter Unternehmenskommunikation & Pressesprecher

Tel.: +49 711 57719-583

Handy: +49 152 90020362

E-Mail: dustin.tusch@gehe.de

www.gehe.de



NOVENTI

Dr. Silvio Kusche, Bereichsvorstand Marketing (CMO)

E-Mail: silvio.kusche@noventi.de

www.noventi.de



Sanacorp

Norman Keil, Unternehmenskommunikation

Sanacorp Pharmahandel GmbH

Tel.: +49 89 8581-580

E-Mail: n.keil@sanacorp.de

www.sanacorp.de



Wort & Bild Verlag

Gudrun Kreutner, Leitung Unternehmenskommunikation

Katharina Neff-Neudert, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Tel.: +49 89 744 33-360

E-Mail: presse@wortundbildverlag.de

www.wortundbildverlag.de



Original-Content von: pro AvO - DIE INITIATIVE für alle Apotheken vor Ort, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/nr/134520