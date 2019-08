Hyderabad, Indien (ots/PRNewswire) - - Bau des weltweit größten Pumpenbewässerungsprojekts: KLIP - Package 8-Pumpstation



Der langjährige Traum von Telangana, einem Trockengebiet in Südindien, wird nun endlich Realität. Die Wasserknappheit der Menschen in diesem Gebiet wird bald enden, da das Kaleshwaram Lift Irrigation Project (KLIP) seine Arbeit aufnehmen wird. Die kritische Phase der prestigeträchtigen Kaleshwaram Lift Irrigation Project (KLIP) Package 8-Pumpstation in Ramadugu im Dorf Laxmipur im Bezirk Karimnagar wird ganzjährig die ständige Speicherung von Wasser in Stauseen im Godavari-Flussgebiet ermöglichen. Dieses riesige Pumpenhaus, das als Herzstück von KLIP gilt, ist ein herausragendes technisches Wunderwerk, da es die weltweit größte unterirdische Pumpstation ist, die 330 Meter unter der Erdoberfläche gebaut wurde. Damit wird das gesamte Gebiet von Telangana verändert: mit einer intensivierten Speicherung von Wasser, das für die Bewässerung zur Verfügung steht, einem erhöhten Grundwasserspiegel und verbesserten Lebenschancen für die Menschen durch assoziierte landwirtschaftliche Aktivitäten, Fischerei, Tourismus usw. Dieses einzigartige Pumpenhaus wird es ermöglichen, das Wasser des Godavari in den gleichen Fluss zurückzupumpen und so die bisher trockenen Gebiete auf der Strecke zu regenerieren.



B. Srinivas Reddy, Direktor von MEIL, beschrieb das unterirdische Pumpenhaus Package 8: "Dies ist ein außergewöhnliches unterirdisches Pumpenhaus, 330 Meter unter der Erde mit Doppeltunneln und den größten Schwallbecken der Welt. Es handelt sich um ein weltweites Ultra-Megaprojekt mit 7 Motoren mit einer Leistung von je 139 Megawatt. Diese Motoren können 2 TMC Wasser pro Tag heben. Dies ist ein echtes Beispiel für "Make in India", da diese gigantischen Motoren in dem Land mit der CFD-Technologie (Computational Fluid Dynamics) entwickelt werden. Das wichtigste Merkmal von KLIP ist, dass es den Bau der elektrischen Infrastruktur mit einer Kapazität von 3057 MW abgeschlossen hat, die sechs Unterstationen mit 400 KV und 220 KV, Transformatoren und 260 Kilometern Übertragungsleitungen sowie 7 Kilometern 400 KV XLPE Erdkabel umfasst. Dieses Projekt ist in jeder Hinsicht das innovativste Megaprojekt der Welt. Das Lob dafür gebührt MEIL für die Erfüllung dieser gigantischen Aufgabe."



Die Struktur und Größe dieses Untertagewerks ist einfach verblüffend. Ein Rundgang durch das Pumpenhaus erinnert an den Besuch eines riesigen unterirdischen Einkaufszentrums mit mehreren Stockwerken. Im Allgemeinen werden Pumpenhäuser für Pumpenbewässerungsprojekte in Bodennähe in der Nähe von Flussufern gebaut, um Wasser höher zu pumpen. Diese einzigartige Superkonstruktion, die weltweit erste ihrer Art, wird jedoch einen dreiviertel Kilometer unter der Erde mit einer Förderkapazität von 2 TMCs Wasser pro Tag gebaut.



Für den Bau des Pumpenhauses und der Schwallbecken wurden massive unterirdische Hohlräume ausgehoben, um das einströmende Wasser aus dem Untergrund zu heben. Pumpen und Motoren werden aufgestellt, um Wasser von dort zu fördern. Für dieses künstliche Ingenieurwunder, das auf wissenschaftlichen und technologischen Grundlagen basiert, wurden 21,6 Lakh (ein indisches Lakh entspricht 100.000) Kubikmeter Erde aus 330 Metern unter der Erdoberfläche ausgehoben, um ein Kraftwerk mit 4,75 Lakh Kubikmeter Beton zu bauen.



Nirgendwo auf der Welt gibt es eine so große Höhle mit einer Größe von 140 Metern Tiefe, 25 Metern Breite und 65 Metern Höhe. Der Servicebereich des Pumpenhauses befindet sich in 221 Metern Tiefe; das Pumpenfeld befindet sich in 190,5 Metern Tiefe, das Transformatorfeld bei 215 Metern und der Kontrollraum bei 209 Metern. Das Pumpenhaus besteht aus einzigartigen Zwillingstunneln, die Seite an Seite gebaut werden. Die Länge der einzelnen Tunnel beträgt 4.133 Meter und der Durchmesser 10,5 Meter. Da jeder Motor 139 MW Leistung für den Betrieb benötigt, wurde ein Pumpentransformator mit einer Leistung von 160 KVA und Kompressoreinheiten eingerichtet.



Der erstaunlichste Teil dieses unterirdischen Bauwerks sind die Schwallbecken im Pumpenhaus. Um eine unterbrechungsfreie Förderung zu gewährleisten, wurden drei Schwallbecken gebaut, um genügend Wasser zu speichern. Die Errichtung von Turbinenpumpen in 138 Metern Tiefe ist eine weitere Besonderheit des Projekts. Jede Motorpumpe wiegt rund 2.376 metrische Tonnen und man kann sich die enorme Größe jeder Pumpeneinheit vorstellen. Aus diesem Grund werden diese Motoren als "Bahubali-Motoren" bezeichnet.



Megha Engineering Infrastructure Limited (MEIL) kann auf 30 Jahre umfangreiche technische Kompetenz für solch komplexe und hochwertige Projekte zurückblicken Sie haben dieses Projekt mit dem Ziel durchgeführt, die landwirtschaftlichen Flächen rechtzeitig mit Wasser zu versorgen und damit den Durst von Telangana zu löschen.



"Wir fühlen uns geehrt, Teil von Telanganas Traumprojekt und dem weltweit größten Pumpenbewässerungsprojekt, dem KLIP, zu sein. Es war ein Privileg und eine einmalige Gelegenheit, dieses Projekt mit Technologien der Weltklasse zu realisieren, bei dem wir mit den weltbesten technischen Lieferanten zusammen arbeiten und die Wasserträume von Telangana verwirklichen konnten", so B. Srinivas Reddy, Direktor von MEIL.



The Fact Sheet



https://svrao.wetransfer.com/downloads/5f18db4015ebdccd3de0d595f9802bf520190808050353/83ee61



Photo: https://mma.prnewswire.com/media/958220/MEIL_Package_8.jpg



Video: https://mma.prnewswire.com/media/958221/MEIL_Package_8.mp4



Logo: https://mma.prnewswire.com/media/958718/MEIL_Logo.jpg



Photo: https://mma.prnewswire.com/media/959114/MEIL_Gravity_Canal.jpg



