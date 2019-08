Unterföhring (ots) - Willkommen in der ProSieben-Arena! Für die neue TV-Show "Die Live-Show bei dir zuhause" schickt ProSieben Steven Gätjen und Matthias Opdenhövel in ein Wohnviertel in Deutschland und lässt zwei Familien an der Seite der Moderatoren gegeneinander antreten. Mitten auf der Straße. Unterstützt von prominenten Stars. Mit vielen Überraschungen und jeder Menge Spaß. Und gigantischen Preisen. Im Herbst 2019 live auf ProSieben.



ProSieben-Senderchef Daniel Rosemann: "ProSieben liebt Live-Shows und unvorhersehbare TV-Momente. Wir hatten vor drei Jahren viel Freude mit dem 'Auswärtsspiel'. Jetzt haben wir am Konzept gefeilt: Wir lassen zwei benachbarte Familien oder Wohngemeinschaften mitten auf ihrer Straße gegeneinander antreten - und verwandeln die Nachbarschaft in die ProSieben-Arena. Außerdem stellen wir den Teilnehmern mit Steven Gätjen und Matthias Opdenhövel zwei Spielführer zur Seite. Die beiden sind ein unschlagbares Live-Doppel, das zum ersten Mal gemeinsam durch eine große Samstagabendshow führt. Das verspricht jede Menge Spaß und unvorhersehbares, spannendes Live-TV."



Produziert wird "Die Live-Show bei dir zuhause" von Banijay Productions Germany. Interessierte Familien oder Wohngemeinschaften können sich bewerben unter https://banijayproductions.de/casting/.



