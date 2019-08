Nürnberg (ots) - Durch technische Wartungsarbeiten sind die Servicecenter der Arbeitsagenturen (SGB III) am Dienstag, den 13. August 2019, von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr nur eingeschränkt telefonisch erreichbar.



Ab Mittwoch, den 14. August 2019, 8:00 Uhr ist die telefonische Erreichbarkeit wieder wie gewohnt gegeben. Die Bundesagentur bittet dafür um Verständnis.



Die Kundinnen und Kunden können sich jedoch selbstverständlich im Rahmen der Öffnungszeiten persönlich und schriftlich (via Mail) an die Arbeitsagenturen wenden.



Die Servicecenter der Grundsicherung (SGB II) und Familienkassen (Kindergeld) sind hiervon nicht betroffen.



