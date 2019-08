Berlin (ots) - Neubauprojekt be.grow



- be.grow: 64 neue Wohnungen in Trendlage zwischen Kreuzberg,

Friedrichshain und Neukölln

- Funktionale Concept Flats für Singles: Mit reduziertem Design,

smarter Raumaufteilung und einer Top-Ausstattung

- Für Selbstnutzer, Vermieter, Kurzzeit- und Dauerwohner

- Verkauf ab sofort, Bezugstermin im April 2022 Minimalismus ist der Megatrend schlechthin. Auch in Sachen Wohnraum. An der lebendigen Schnittstelle der Trendbezirke Kreuzberg, Friedrichshain und Neukölln entstehen in Berlin jetzt 64 hochwertige Mikroapartments der nächsten Generation: Modern, minimalistisch, stylish, funktional - und mitten im Leben. Bezugstermin ist im April 2022, der Verkauf der Wohnungen startet ab sofort.



1- bis 2-Zimmer Apartments mit Top-Ausstattung



Die 1- bis 2-Zimmer Apartments (Größe ca. 20-63 m², Preise ab 149.000 EUR) überzeugen mit einer smarten Raumaufteilung und flexiblen Elementen, einem reduzierten Design und einer Top-Ausstattung: Passgenaue Einbaumöbel, trennbarer Wohn- und Schlafbereich, angenehm große Balkone, bodentiefe Fenster, Eichenparkett, Fußbodenheizung, hochwertige Küchen mit Upgrade-Möglichkeit zur Designer-Vollküche und Marken-Bäder. "Der abtrennbare Schlafbereich hat ein eigenes Fenster - eine echte Besonderheit bei so kleinen Wohnungen", sagt Andreas Cico-Wojahn, Geschäftsführer der Berlin Residential Property Group, die für den Vertrieb zuständig ist. Einige Wohnungen verfügen über private Dachterrassen oder kleine Gärten. Im Hofgarten entstehen zudem behagliche Gemeinschaftsflächen und überdachte Fahrradabstellplätze.



Not too small, not too much - just right!



Die Zielgruppe ist international: be.grow richtet sich an Young Professionals, Kreative und Entrepreneure - etwa aus den umliegenden Coworking-Spaces wie dem Betahaus. Diese Mikroapartments setzen den Fokus dabei nicht mehr nur auf temporäres Wohnen, sondern sind auch als Dauerwohnung konzipiert. "be.grow bietet jedem Raum, sich zu entfalten. Die Wohnungen sind perfekt für Selbstnutzer, Vermieter, Kurzzeit- und Dauerwohner, Kiezbewohner und Neuberliner, für Jung und Alt", sagt Cico-Wojahn. Ganz nach dem Motto "Not too small, not too much - just right" treffen die Apartments den Zeitgeist. "In einer Welt, die immer schnelllebiger und digitaler wird, fragen sich viele: Was brauche ich eigentlich wirklich? Und entscheiden sich dafür, minimalistischer zu leben", so Cico-Wojahn. "Wir bieten ihnen den perfekten Wohnraum dafür."



Weitere Informationen sowie einen Projektfilm gib es unter www.begrow.berlin. Weiteres Bildmaterial erhalten Sie gern auf Anfrage.



Über die Berlin Residental Group



Den Vertrieb von be.grow macht die Berlin Residental Property Group, ein Anbieter für besondere Immobilien in Berlin. Mit der richtigen Mischung aus Erfahrung, Kreativität und vor allem einem Verständnis von professionellem Immobilienmanagement hebt sich die Berlin Residental Property Group von anderen in Berlin tätigen Immobilienunternehmen ab und begeistert immer wieder durch die Entwicklung und Umsetzung innovativer und anspruchsvoller Immobilienprojekte. Mehr unter www.berlinresidential.eu



Pressekontakt:



Berlin Residential Property Group, Andreas Cico-Wojahn

+49 (0)30 / 936 45 0| ac@berlinresidential.eu



Original-Content von: Berlin Residential Group, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/nr/122701