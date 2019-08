Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Sixt-Stammaktien nach einem Analystenwechsel von 130 auf 100 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Markt berücksichtige immer noch nicht ausreichend das Potenzial des Autovermieters in den USA, schrieb der nun zuständige Experte Simon Bentlage in einer am Montag vorliegenden Studie. Er überarbeitete sein Bewertungsmodell für die Aktien und reduzierte das Kursziel aus Bewertungsgründen./la/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2019 / 07:56 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2019 / 08:33 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0018 2019-08-12/11:36

ISIN: DE0007231326