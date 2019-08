An der Wiege des sächsischen Automobilbaus produzieren Zwickauer einen nachrüstbaren Elektroantrieb fürs Fahrrad. Auch andere mischen erfolgreich mit. Der Markt bietet viel Potenzial, das genutzt sein will.

Überzeugte Enthusiasten, die bei Wind und Wetter aufs Rad steigen, sind die fünf Gründer von Pendix nicht unbedingt. Die Entwickler eines nachrüstbaren Elektroantriebs für Fahrräder kommen aus dem Automobilbau. "Aber auch wir sind auf den Geschmack gekommen und fahren deutlich mehr Rad", sagt Thomas Herzog.

Das Rad als Alternative zum Auto - zur Gründung 2013 seien sie für diese Idee noch belächelt worden. Inzwischen ist Mikromobilität in aller Munde, mehr Radverkehr nicht zuletzt mit Blick auf den Klimawandel erwünscht. Die Elektromobilität sorgt zusätzlich für Rückenwind: E-Bikes sind laut Zweirad-Industrie-Verband (ZIV) Verkaufsschlager und Motor der deutschen Fahrradindustrie.

2018 wurden demnach knapp eine Million Stück verkauft, doppelt so viele wie vor vier Jahren (2014: 480.000) und 36 Prozent mehr als 2017 (720.000). Insgesamt sind es demnach aktuell rund 4,5 Millionen E-Bikes. Der Marktanteil liege bei knapp 25 Prozent, langfristig seien 35 Prozent durchaus realistisch.

Dabei sind die Nachrüstantriebe noch gar nicht mitgerechnet, die der ZIV als Vertreter der Fahrradindustrie aufgrund rechtlicher Bedenken aber skeptisch sieht. "Im Grunde genommen wird aus einem Fahrrad eine Maschine, das ist nicht ganz ohne", so Sprecher David Eisenberger. Einigkeit herrscht hingegen mit Blick auf das Potenzial der elektrisch angetriebenen Variante. Für den täglichen Weg zur Arbeit sieht der Verband viel Luft nach oben.Auch Pendix - im Namen klingt es an - hat die Pendler im Blick. Am Morgen mit Unterstützung ins Büro radeln, abends ein Workout mit ausgeschaltetem Antrieb, so die Idee der Zwickauer Ingenieure. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...