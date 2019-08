Am deutschen Aktienmarkt hatte es heute Morgen nach einem freundlichen Handelstag ausgesehen. Zwischenzeitlich notierte der DAX oberhalb von 11.800 Punkten. Die Euphorie der ersten Stunden ist aber schon wieder verflogen und die Marke von 11.700 in Gefahr. Es droht ein weiterer Test der wichtigen 200-Tage-Linie. DER AKTIONÄR übt sich noch in Zurückhaltung.

