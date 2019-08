München (www.aktiencheck.de) - Das Wirtschaftsklima verschlechterte sich in allen Regionen, so das ifo-Institut in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: In den fortgeschrittenen Volkswirtschaften und den asiatischen Schwellen- und Entwicklungsländern revidierten die Experten sowohl die Lagebeurteilung als auch die Erwartungen nach unten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...