Mainz (ots) - Pro Jahr wagen etwa 850.000 Gründer den großen Schritt und werden Unternehmer. Doch nur eins von zehn deutschen Start-ups übersteht die ersten fünf Jahre. In "Start-up ins Risiko - Von der Idee bis zur Pleite" nimmt ZDFinfo am Freitag, 16. August 2019, 21.00 Uhr, die Situation von Start-up-Gründern unter die Lupe.



In Deutschland ein Unternehmen zu gründen, ist recht unproblematisch. Dennoch lassen die Schwierigkeiten nicht lange auf sich warten: Standortbeschaffung, Kundenakquise, Lizenzen und Bürokratie sind die vier zentralen Herausforderungen für Jungunternehmer.



Hinzu kommen häufig Probleme mit der Finanzierung. Denn Banken und private Kreditgeber kennen die miese Erfolgsbilanz und scheuen als Geldgeber oft das Risiko. Auch die Mitarbeitersuche gestaltet sich schwierig. Für viele ist ein Job in einer Firma, bei der nicht klar ist, ob sie die nächsten Jahre überdauert, nicht sonderlich attraktiv.



ZDFinfo wiederholt "Start-up ins Risiko - Von der Idee bis zur Pleite" am Donnerstag, 22. August 2019, 2.00 Uhr, sowie am Freitag, 23. August 2019, 7.00 Uhr und 13.45 Uhr.



