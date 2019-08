BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) befürwortet kostenlose Bahnfahrten für Bundeswehrangehörige in Uniform. Die entsprechenden Bemühungen des Bundesverteidigungsministeriums würden von ihr "ausdrücklich begrüßt und unterstützt", erklärte Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin. "Das sind Menschen, die tagtäglich einen Dienst für uns alle leisten", so Seibert. Mit dieser kostenlosen Bahnfahrt gebe es eine Möglichkeit, ihnen Anerkennung und Dankbarkeit zu zeigen.

Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) hatte zuvor eine rasche Einigung mit der Deutschen Bahn über die Gratisfahrten gefordert. "Wir wollen sehr zügig zu einer Lösung kommen mit der Bahn, in der klar ist, wenn jemand mit Uniform und Dienstausweis Bahn fährt, dann soll er das auch frei machen können", sagte die CDU-Vorsitzende im ZDF-Morgenmagazin. Ein Sprecher des Bundesverkehrsministeriums sagte, dies sei ein "richtiger und guter Vorschlag".

Allerdings gibt es mit der Deutschen Bahn noch Streit über die Buchungskonditionen. So will das Unternehmen die Reisen von Soldaten auf nicht besonders ausgelastete Züge begrenzen, wie der Spiegel am Sonntag berichtete. Für Stoßzeiten etwa am Freitagnachmittag oder Sonntagabend sollten die Rabatte nicht gelten.

Die Bahn geht für geschätzte 400.000 bis 800.000 Freifahrten von Kosten bis zu 38 Millionen Euro aus. Das Ministerium hatte laut Spiegel dagegen nur mit knapp 20 Millionen Euro gerechnet. Ursprünglich sollte das Projekt Anfang 2020 starten.

Ein Sprecher des Bundesverteidigungsministeriums erklärte, das Haus sei bereits seit Anfang des Jahres in Verhandlungen mit der Deutschen Bahn. Teils führe auch Kramp-Karrenbauer selbst die Gespräche. Einen Termin für die Einigung sei derzeit noch nicht in Sicht.

