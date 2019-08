BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hält trotz der geplanten Abschaffung des Solidaritätszuschlages für den überwiegenden Teil der Bevölkerung und der anstehenden Beschlüsse zum Klimaschutz an dem Plan eines ausgeglichenen Haushaltes festgehalten. "Wir können die Aufgaben, die wir stemmen, ohne neue Schulden leisten", sagte Scholz zu Journalisten in Berlin auf die Frage, ob die schwarze Null trotzdem Bestand habe.

"Wir haben die Abschaffung des Solis für die allermeisten Bürgerinnen und Bürger in Deutschland 2021 bereits in der Finanzplanung berücksichtigt", betonte der Finanzminister. "Das ist also finanziell zu stemmen."

Scholz betonte zudem, der Plan, nicht alle Steuerzahler zu entlasten, widerspreche nicht dem Grundgesetz. "Die Regel, die wir vorschlagen, ist verfassungskonform", sagte der Finanzminister. 2019 ende zwar der Solidarpakt, aber keineswegs die Aufgabe, zu einer Gleichwertigkeit der wirtschaftlichen Entwicklung in den ostdeutschen Ländern beizutragen. "Wir haben noch viele Aufgaben zu stemmen und zu finanzieren."

Zu den jüngsten Vorschlägen von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer für eine ökologische Steuerreform erklärte Scholz, es sei "sehr gut, dass im Vorfeld des Klimakabinetts jetzt viele Vorschläge gemacht werden". Man werde dann alles zusammenfügen. "Ganz klar ist, wir werden die Mittel, über die wir verfügen, dann sehr klug einsetzen müssen", erklärte er.

Nach dem Entwurf zum Abbau des Solidaritätszuschlages, den Scholz nun zur Abstimmung an die übrigen Ressorts versandt hat und in den Dow Jones Newswires Einblick hatte, soll der Soli von derzeit 5,5 Prozent ab 2021 für rund 90 Prozent der Steuerzahler wegfallen. Für weitere rund 6,5 Prozent soll der Zuschlag zumindest in Teilen entfallen. Die FDP fordert aber eine sofortige Streichung für alle und hat mit einer Klage vor dem Verfassungsgericht gedroht.

August 12, 2019

