Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Japan blieben die Börsen wegen eines Ersatzfeiertags für den Tag des Berges geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (12.55 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.898,10 -0,74% +15,35% Euro-Stoxx-50 3.324,12 -0,29% +10,75% Stoxx-50 3.060,08 -0,02% +10,87% DAX 11.670,04 -0,20% +10,52% FTSE 7.223,47 -0,42% +7,81% CAC 5.304,19 -0,45% +12,12% Nikkei-225 0,00 0% +3,35% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 177,37 +33

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,70 54,50 -1,5% -0,80 +12,3% Brent/ICE 58,03 58,53 -0,9% -0,50 +4,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.505,47 1.497,34 +0,5% +8,13 +17,4% Silber (Spot) 16,97 16,97 -0,0% -0,00 +9,5% Platin (Spot) 858,01 860,88 -0,3% -2,87 +7,7% Kupfer-Future 2,58 2,59 -0,3% -0,01 -2,4%

AUSBLICK AKTIEN USA

Die US-Aktienmärkte werden am Montag voraussichtlich mit Verlusten in den Handel starten. Nach der turbulenten Vorwoche dürfte sich das Vertrauen der Anleger in stabile Märkte in Grenzen halten. Auslöser für die Achterbahnfahrt waren die weitere Verschärfung im US-chinesischen Handelskonflikt. Zuletzt hatte US-Präsident Donald Trump am Freitag angedeutet, dass die für September angesetzten Verhandlungen abgebrochen werden könnten. Der chinesische Markt wurde am Montag aber gestützt von dem Yuan-Fixing, das die chinesische Währung höher bewertete als am Markt erwartet. Dies weckte Hoffnungen auf eine Entspannung in dem Dauerstreit. In der laufenden Woche wird sich der Blick der Teilnehmer auf neue Inflationsdaten am Dienstag richten, nachdem die Federal Reserve die lahme Teuerung als einen Grund für die jüngste Zinssenkung genannt hatte. Trotz einer gewissen Eintrübung sehen Experten keine Rezession am Horizont. "Angesichts der niedrigen Arbeitslosigkeit und dem starken Verbrauchervertrauen ist eine Rezession in naher Zeit unwahrscheinlich", sagt Patrick Spencer vom Investmentunternehmen Baird. Die Aktie des Stromversorgers PG&E dürfte zulegen, nachdem sich das Unternehmen offen für Vorschläge von Hedgefonds für eine Restrukturierung gezeigt hat. Dabei geht es zentral um die Beschaffung von 15 Milliarden Dollar an frischem Kapital für das Unternehmen, das von der Insolvenz bedroht ist. Hintergrund sind verheerende Waldbrände in Kalifornien 2017 und 2018, wegen denen sich das Unternehmen Schadenersatzforderungen von über 30 Milliarden Dollar gegenüber sieht.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

17:40 DE/Alstria Office Reit-AG, Ergebnis 1H

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die europäischen Aktienmärkte notieren am Montagmittag kaum verändert. Die Kursgewinne zum Handelsstart nutzen Investoren, wie bereits in der Vorwoche zu beobachten, um ihr Risiko abzubauen. Denn die belastenden Themen der Vorwoche haben sich über das Wochenende nicht gelöst. Die Sorgenliste bleibt lang: Die Angst vor einer Rezession, ein anhaltender Handelsstreit zwischen China und den USA und möglicherweise eine neue Krise in Italien. Unter Abgabedruck leiden die zyklische Werte aus den Sektoren Stahl und Automobilfertigung sowie Bankentitel. Aber es gibt auch Gewinner, so stehen Osram im Blick. ASM hat ein Übernahmeangebot über 38,50 Euro je Aktie vorgelegt. Die Aktie gewinnt knapp 10 Prozent auf 34,71 Euro. AMS fährt mit dem Übernahmegebot von 38,50 Euro je Osram-Aktie den Beteiligungsgesellschaften Bain und Carlyle in die Parade. AMS fallen in der Schweiz um 9,2 Prozent. M&C Saatchi brechen mit Bilanzproblemen an der Londoner Börse um 21 Prozent ein. Das Werbeunternehmen ist auf bilanzielle Unregelmäßigkeiten gestoßen. Leoni erwischen mit Abgaben von 16 Prozent einen schwachen Wochenauftakt und haben bei 9,15 Euro ein neues Jahrestief markiert. Im Handel wird auf die Unsicherheiten im Zusammenhang mit der laufenden Restrukturierung verwiesen. Talanx steigen um 0,8 Prozent. Der Versicherungskonzern hat die Prognose erhöht. Salzgitter (minus 3 Prozent) konnte im zweiten Quartal nicht an den starken Jahresstart anknüpfen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 07:46 Uhr Fr, 17:15 Uhr % YTD EUR/USD 1,1199 -0,03% 1,1209 1,1203 -2,3% EUR/JPY 117,77 -0,46% 118,17 118,34 -6,3% EUR/CHF 1,0881 -0,21% 1,0898 1,0906 -3,3% EUR/GBP 0,9272 -0,36% 0,9313 0,9274 +3,0% USD/JPY 105,16 -0,44% 105,42 105,64 -4,1% GBP/USD 1,2080 +0,36% 1,2036 1,2079 -5,4% USD/CNY 7,0581 -0,06% 7,063 7,0618 +2,6% Bitcoin BTC/USD 11.369,25 -1,04% 11.397,75 11.713,25 +205,7%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Nach der holprigen, vornehmlich von Verlusten dominierten Vorwoche hat sich am Montag an den asiatischen Börsen eine moderate Aufwärtstendenz durchgesetzt. Händler sprachen von einem von Vorsicht und Zurückhaltung geprägten Geschäft angesichts des wieder stärker in den Vordergrund gerückten Handelsstreits zwischen den USA und China. Am Freitag hatte US-Präsident Donald Trump gesagt, er sei derzeit für einen Deal noch nicht bereit und ein weiteres Verhandlungstreffen im September könne möglicherweise abgesagt werden. Allenfalls für leichte Entspannung sorgte, dass China den Yuan zwar weiter minimal abwertete, aber nicht so stark, wie am Markt befürchtet. Die Experten von Goldman Sachs warnten derweil, dass der Handelsstreit größere Auswirkungen auf die US-Wirtschaft haben dürften und senkten ihre Wachstumsprognose. Unter Druck stand in Hongkong die Aktie von Cathay Pacific. Sie verlor im Späthandel 4,4 Prozent auf ein Zehnjahrestief. Hintergrund ist, dass China von der Fluggesellschaft gefordert hat, Mitarbeiter nicht in den chinesischen Luftraum zu lassen, die sich an den "illegalen" Protesten gegen China in Hongkong beteiligt hätten. Stark unter Druck standen mit minus 5,1 Prozent auch Swire Pacific. Die anhaltenden Proteste in Hongkong dürften die Geschäfte des in diversen Bereichen in Hongkong tätigen Konglomerats negativ beeinträchtigen, hieß es dazu. Zu den Verlieren gehörten auch Immobilienaktien wie Hang Lung Properties oder Henderson Land Development mit Einbußen von 0,8 bzw 1,3 Prozent. Hier belastete auch, dass China Evergrande seine Gewinnerwartung halbiert hat. Die Aktie lag zuletzt 1,3 Prozent im Minus. In Seoul profitierten Samsung Electronics von einer positiven Analystenstudie und einer bestätigten Kaufempfehlung der Citigroup. Samsung gewannen 1,5 Prozent.

CREDIT

Die Prämien der Kreditversicherungen ziehen am Montag an. Zwar hat es zuletzt weitere Zuflüsse in Credit-Fonds gegeben. "Wie lange dies im Falle einer schrittweisen Eskalation des Konflikts zwischen den USA und China anhalten kann, bleibt abzuwarten", heißt es bei der Commerzbank. Nach oben geht es vor allem mit den Spreads der Financials. Grund ist die hohe Volatilität bei italienischen Staatsanleihen mit der Gefahr von Neuwahlen und einer rechtspopulistischen Regierung. Die Commerzbank setzt auf die Outperformance zyklischer Sektoren wie Telekommunikation und Versorgung. "Nicht-zyklische Corporates dürften weiterhin mehr Stabilität als Zykliker bieten", so das Haus.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

AMS will Osram-Produktion von Asien nach Deutschland holen

Der Sensorhersteller AMS will im Zuge der Übernahme von Osram Teile der LED-Produktion von Asien nach Deutschland holen. Gestärkt werden solle der Standort Regensburg, sagte AMS-CEO Alexander Everke während einer Telefonkonferenz. An dem Standort soll die LED-Front-End-Produktion konsolidiert werden, während in Asien an zwei Standorten die LED-Back-End-Fertigung gebündelt werden soll.

Salzgitter senkt Ausblick nach schwachem Quartal

Salzgitter konnte im zweiten Quartal nicht an den starken Jahresstart anknüpfen: Bei leicht sinkenden Umsätzen verzeichnete der Stahlkonzern operativ einen Gewinneinbruch. Unter dem Strich verzeichnete Salzgitter sogar einen Verlust. Für das Gesamtjahr äußerte sich der Konzern pessimistischer.

Porsche sammelt 1 Milliarde Euro zur Taycan-Finanzierung ein

Porsche hat über ein sogenanntes grünes Schuldscheindarlehen bei Investoren 1 Milliarde Euro eingesammelt. Den Erlös will die Volkswagen-Tochter ausschließlich zur Finanzierung des Elektro-Sportwagens Taycans einsetzen. Wie Porsche weiter mitteilte, war die Nachfrage nach der ersten Tranche dieser Art groß. Die Mittel aus den Transaktionen sollen in nachhaltige Projekte gesteckt werden.

Sixt Leasing sieht sich nach erstem Halbjahr im Plan

Die Sixt Leasing SE ist im zweiten Quartal weiter gewachsen, hat aber weniger verdient als vor Jahresfrist. In der zweiten Jahreshälfte soll es schneller vorangehen, stellte das Unternehmen in Aussicht und bestätigte seine Prognose für das Gesamtjahr sowie die Mittelfristziele bis 2021.

TLG steigert Gewinn dank höherem Bewertungsergebnis

Die TLG Immobilien AG ist im zweiten Quartal weiter gewachsen. Dank der positiven Entwicklung in der Immobilienbranche, eines höheren Bewertungsergebnisses sowie der Veräußerung von Immobilien legte der Gewinn deutlich zu.

Isra Vision übernimmt Schweizer Photonfocus

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

August 12, 2019 06:55 ET (10:55 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.