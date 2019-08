Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Baywa nach Zahlen von 27,50 auf 27,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Ergebnisse aus dem zweiten Quartal seien leicht unter den Erwartungen ausgefallen, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer am Montag vorliegenden Studie. Auf Halbjahressicht habe der sich der Agrarhandelskonzern operativ aber unter anderem dank einer verstärkten Kostenkontrolle sehr gut entwickelt. Die hohe Nettoverschuldung bleibe trotzdem ein aktuelles Problem./kro/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2019 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0057 2019-08-12/14:29

ISIN: DE0005194062