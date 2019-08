Die Aktie der Evotec-AG ist Anfang Juni sehr gut in die Sommerwochen gestartet. Ausgehend von einem Tief bei 20,78 Euro bildete sich sehr schnell ein neuer, stabiler Aufwärtstrend aus. Er ließ die Aktie bis zum 25. Juli auf ein neues Jahreshoch bei 27,29 Euro ansteigen. Doch was am Freitag passierte, als die Schlussglocke in Frankfurt ertönte, könnte alle Erwartungen auf weitere Tops einen empfindlichen Dämpfer verpassen. Denn nachdem das neue Jahreshoch eingetütet war, gingen die Anleger dazu über, ... (Dr. Bernd Heim)

