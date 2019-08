Als sicher empfundene Anlagen wie US-Staatsanleihen haben zu Wochenbeginn deutlichen Zulauf erhalten. Am Markt wurde auf die zunehmend eskalierende Situation in Hongkong verwiesen. Die Sonderverwaltungszone Chinas strich am Montag sämtliche Abflüge vom Hongkonger Flughafen. Grund waren Proteste der Demokratiebewegung, die sich zunächst gegen ein geplantes und mittlerweile gestopptes Auslieferungsgesetz, zuletzt aber immer stärker gegen die Lokalregierung richteten.

Die Reaktion Chinas auf die Proteste sind von hoher Bedeutung für das Verhältnis zwischen China und dem Westen, insbesondere den USA. Bislang hält sich China zurück. Sollte China jedoch intervenieren, dürfte dies das ohnehin belastete Verhältnis zu den USA zusätzlich abkühlen. Washington und Peking befinden sich seit längerem in einem Handelsdisput, der zuletzt immer weiter eskaliert war.

Zweijährige Anleihen stiegen um 2/32 Punkte auf 100 9/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,60 Prozent. Fünfjährige Anleihen kletterten um 7/32 Punkte auf 101 1/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,53 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen stiegen um 14/32 Punkte auf 99 11/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,69 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren stiegen um 1 8/32 Punkte auf 101 2/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,20 Prozent./bgf/jkr/he

