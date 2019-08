=== *** 07:00 DE/Tui AG, Ergebnis 3Q (08:30 Telefonkonferenz für Agenturen; 09:15 Presse-Telefonkonferenz), Hannover *** 07:00 DE/Aareal Bank AG, Ergebnis 2Q, Wiesbaden *** 07:00 DE/Ceconomy AG, Ergebnis 3Q (10:30 Telefonkonferenz), Düsseldorf *** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Juli, Frankfurt 07:00 DE/Cewe Stiftung & Co KGaA, Ergebnis 1H, Oldenburg 07:00 DE/Grammer AG, Ergebnis 1H, Amberg 07:00 LU/Corestate Capital Holding SA, Ergebnis 1H, Luxemburg *** 07:05 DE/Deutsche Wohnen SE, Ergebnis 2Q, Berlin 07:25 DE/Indus Holding AG, ausführliches Ergebnis 1H, Bergisch Gladbach *** 07:30 DE/Henkel AG & Co KGaA, Ergebnis 2Q (10:30 Telefonkonferenz), Düsseldorf *** 07:30 DE/Scout24 AG, Ergebnis 2Q, München *** 07:30 DE/New Work SE (ehemals Xing SE), Ergebnis 1H, Hamburg 07:30 DE/Hellofresh SE, Ergebnis 2Q, Berlin 07:30 DE/Sixt SE, Ergebnis 2Q (10:30 Telefonkonferenz), Pullach *** 08:00 DE/Verbraucherpreise Juli (endgültig) PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+1,7% gg Vj vorläufig: +0,5% gg Vm/+1,7% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+1,6% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+1,1% gg Vj vorläufig: +0,4% gg Vm/+1,1% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+1,5% gg Vj *** 08:00 DE/Großhandelspreise Juli 08:00 DE/Westwing Group AG, Ergebnis 1H, München 08:00 DE/OHB SE, Ergebnis 1H, Bremen 08:35 DE/Leifheit AG, Ergebnis 1H, Nassau 08:50 DE/Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG), Ergebnis 1H, Stuttgart *** 10:30 GB/Arbeitsmarktdaten Juli Arbeitslosengeldbezieher PROGNOSE: k.A. zuvor: +38.000 Personen Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO) PROGNOSE: 3,8% zuvor: 3,8% *** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen August PROGNOSE: -30,0 Punkte zuvor: -24,5 Punkte Konjunkturlage PROGNOSE: -9,0 Punkte zuvor: -1,1 Punkte *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 12:00 DE/Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA, BI-PK, Dortmund *** 13:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Verkehrszahlen Juli, Frankfurt 13:30 DE/Bundesverband der Energie- und Wasser- wirtschaft (BDEW), PK nach Vorstandssitzung zur Entscheidung über Kerstin Andreae als neue Vorsitzende der Hauptgeschäftsführung, Berlin *** 14:30 US/Verbraucherpreise Juli PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm *** 14:30 US/Realeinkommen Juli 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) - IT/Abgeordnetenkammer, Beratungen der Fraktionschefs über Misstrauensantrag, Rom ===

