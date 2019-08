Matteo Salvinis hat die italienische Regierung in die Krise gestürzt. Ob Neuwahlen ihm in die Karten spielen, ist laut einer Expertin der Konrad-Adenauer-Stiftung fraglich.

In der Regierungskrise in Italien ist es nach Ansicht der Direktorin des Auslandsbüros der Konrad-Adenauer-Stiftung in Rom nicht ausgemacht, dass die Strategie von Lega-Chef Matteo Salvini aufgeht. "In Umfragen steht er sehr gut da. Umfragen sind aber noch keine Wahlergebnisse", sagte Caroline Kanter am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Für Salvini stelle sich die Herausforderung, sein "Momentum" aufrechtzuerhalten.

Der Innenminister hatte am Donnerstag das Regierungsbündnis mit der ...

