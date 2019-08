Kufstein (ots) - Der 22. Blumenkorso Ebbs vom 22. bis 25. August 2019



Besucher aus Nah und Fern kommen alljährlich nach Ebbs ins Kufsteinerland, um beim Blumenkorso die bunte, blühende Pracht mit Drachen, Comic-Figuren und Fabelwesen aus 500.000 Dahlien zu bestaunen. Der Umzug aus rund 50 geschmückten Wagen, Musikkapellen und Oldtimern am 25. August um 13 Uhr ist der Höhepunkt des Festwochenendes. Weiteres beliebtes Highlight: der Open-Air-Auftritt von Hansi Hinterseer am Hödnerhof am Abend vom 23. August. Alle Informationen zu Tickets und Pauschalen sind auf www.kufstein.com (http://www.kufstein.com/) abrufbar. 3 Übernachtungen mit Konzertkarte, Brettljause, Haflingershow und vielen weiteren Extras gibt es bereits ab Euro 189,00 pro Person im Doppelzimmer bei 2-er Belegung inklusive Frühstück.



