BERLIN (Dow Jones)--Die deutschen Bauunternehmen berichten nach Verbands-Angaben weiter über gute Geschäfte, leiden aber trotz einer höheren Zahl an Auszubildenden weiter unter einem Arbeitskräftemangel. Nach der monatlichen Konjunkturumfrage des Zentralverbands Deutsches Baugewerbe (ZDB) meldeten die Betriebe auch zum Beginn des zweiten Halbjahres eine solide Geschäftslage. In allen Sparten lägen die Urteile bei "gut" bis "befriedigend", erklärte der Verband. Meldungen zu einer unbefriedigenden Geschäftslage seien vereinzelt geblieben.

Die Erwartungen zur Geschäftsentwicklung für die nächsten drei Monate bleiben demnach optimistisch, mit Angaben von "unverändert" bis "zunehmend". Trotz des bereits hohen Niveaus der Meldungen zur Bautätigkeit in den vergangenen Monaten gebe es weitere Meldungen zu Steigerungen - insbesondere im Wohnungsbau und im Gewerbebau. Rückläufige Meldungen blieben hier völlig aus, erklärte der ZDB.

Vehement seien allerdings die Meldungen zur Behinderung einer noch höheren Bautätigkeit infolge eines Mangels an Fachkräften geblieben. Obwohl die Unternehmen in den vergangenen Jahren bereits deutlich mehr Personal eingestellt hätten, suchten sie weiter Fachkräfte. Zwar gelinge es den Betrieben, auch wieder mehr Ausbildungsplätze zu besetzen, insgesamt aber nicht in dem erhofften Umfang.

Korrespondierend mit dem hohen Niveau der Bautätigkeit blieben laut den Angaben auch die Baugeräte und Baumaschinen hoch ausgelastet. Im Tiefbau hält der Wert der Geräteauslastung demnach bei 80 Prozent und im Hochbau weiter bei über 80 Prozent. Vor diesem Hintergrund bleibe es im Bauhauptgewerbe bei einer hohen Investitionsneigung, die vorrangig von Ersatzbeschaffungen geprägt sei.

August 12, 2019

