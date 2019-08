Sollten sich die USA und China nicht einigen, treten am 1. September neue Strafzölle in Kraft. Die großen US-Indizes eröffnen am Montag schwächer.

Die Furcht vor einer weltweiten Rezession als Folge des Handelskonflikts USA/China hat den Anlegern an der Wall Street zum Wochenauftakt die Stimmung verhagelt. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte eröffnete 0,7 Prozent schwächer bei 26.113 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 verlor 0,5 Prozent auf 2903 Zähler. Der Index der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...