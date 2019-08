Anleger, die in Aktien der Barrick Gold Corporation investiert haben, dürfen sich freuen. Denn das internationale Goldunternehmen aus Kanada hat am Montag beeindruckende Zahlen vorgelegt. Im Vorjahr noch mit einem Verlust von 94 Millionen US-Dollar sieht das Bild mittlerweile mehr als positiv aus. Dies spiegelt sich auch im Chart wieder, wo die Aktie in weniger als zwei Wochen ein Plus von über 11% verbuchen konnte. Hervorragendes zweites Quartal Barrick Gold Corp. erzielte im zweiten Quartal einen ... (Philipp Keltsos)

