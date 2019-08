Die Commerzbank hat Osram angesichts einer Gegenofferte durch den österreichischen Halbleiterkonzern AMS von "Reduce" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 32 auf 37 Euro angehoben. Der Deal sei zwar noch nicht in trockenen Tüchern und er habe seine Zweifel am strategischen Sinn, das Verhältnis von Chancen und Risiken bei der Osram-Aktie mache nun aber einen ausgeglicheneren Eindruck, schrieb Analyst Sebastian Growe in einer am Montag vorliegenden Studie. Möglicherweise könnte AMS das Gebot noch einmal erhöhen und die Akzeptanzschwelle von den bisher angekündigten 70 Prozent senken./mne/tih

