FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte notieren am Montagnachmittag knapp im Minus. Die Kursgewinne zum Handelsstart nutzen Investoren, wie bereits in der Vorwoche, um ihr Risiko abzubauen. Denn die belastenden Themen haben sich über das Wochenende nicht verändert. Die Sorgenliste bleibt lang: Die Angst vor einer Rezession, ein anhaltender Handelsstreit zwischen China und den USA und möglicherweise eine neue Krise in Italien.

Nach dem Bruch der populistischen Regierungskoalition sollen am Montag im italienischen Parlament Beratungen über einen Misstrauensantrag gegen den Ministerpräsidenten Giuseppe Conte beginnen. Der Antrag war am Freitag von Lega-Innenminister Matteo Salvini eingebracht worden. Salvini will Neuwahlen, was an den Märkten kritisch gesehen wird, da diese mit den Haushaltsverhandlungen zusammenfallen könnten.

Der DAX notiert 0,2 Prozent leichter bei 11.677 Punkten, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,2 Prozent nach unten. In Spanien geht es mit 0,6 Prozent etwas stärker abwärts. Sorgen wegen einer Rückkehr der populistischen Politik in Argentinien lasten auf den Aktien der spanischen Unternehmen, vor allem Banken, die in dem südamerikanischen Land teils stark engagiert sind.

Unter Abgabedruck stehen die zyklische Werte aus den Sektoren Stahl und Automobilfertigung sowie Bankentitel. Osram legen gegen den Trend zu, nachdem ASM hat ein Übernahmeangebot über 38,50 Euro je Aktie vorgelegt hat. Die Aktie gewinnt gut 10 Prozent auf 35,06 Euro.

AMS fährt Bain und Carlyle in die Parade

AMS fährt mit dem Übernahmegebot von 38,50 Euro je Osram-Aktie den Beteiligungsgesellschaften Bain und Carlyle in die Parade. Das Private-Equity-Konsortium bietet 35 Euro je Osram-Aktie. Allerdings muss Osram zuerst ein Stillhalteabkommen aufheben, das die beiden Unternehmen am 4. Juni 2019 geschlossen hatten, bevor AMS die Offerte den Aktionären unterbreiten kann.

Die Chancen für AMS dürften zuletzt gestiegen sein, nachdem der Großaktionär Allianz Global Investor, der rund 9 Prozent der Osram-Anteile hält, das Gebot von Bain/Carlyle als zu niedrig zurückgewiesen hatte. Damit ist fraglich, ob die Mindestannahmeschwelle von 70 Prozent überhaupt zu erreichen ist. Eine Senkung der Schwelle lehnen Bain/Carlyle ab. AMS möchte sich durch eine Osram-Übernahme breiter aufstellen und die hohe Abhängigkeit von Apple verringern. AMS fallen in der Schweiz um 11 Prozent.

An der Börse kommt gut an, dass der schweizerische Industriekonzern ABB mit dem Schweden Björn Rosengren einen neuen CEO gefunden hat. "Rosengren hat bisher einen Top-Job gemacht", heißt es von den Vontobel-Analysten. In der Vergangenheit habe er in mehreren Positionen bewiesen, das er einen Mehrwehrt erzielen kann. Seine Bestellung sollte die Transformation bei ABB hin zu einer dezentralisierten Struktur vorantreiben. Während die Aktien von ABB um 4 Prozent zulegen, fallen die Titel von Rosengrens vorigem Arbeitgeber Sandvik um 2 Prozent.

M&C Saatchi brechen mit Bilanzunregelmäßigkeiten ein

M&C Saatchi brechen mit Bilanzproblemen an der Londoner Börse um 23 Prozent ein. Das Werbeunternehmen ist auf bilanzielle Unregelmäßigkeiten gestoßen und muss deswegen eine einmalige Belastung von 6,4 Millionen Pfund verbuchen. Peel Hunt rechnet mit kurzfristigem Druck auf die Aktie, sieht das Unternehmen übergeordnet aber weiterhin auf einem guten Weg.

Leoni erwischen mit Abgaben von gut 15 Prozent einen schwachen Wochenauftakt und haben bei 9,09 Euro ein neues Jahrestief markiert. Im Handel wird auf die Unsicherheiten im Zusammenhang mit der laufenden Restrukturierung verwiesen. Laut verschiedenen Medienberichten in der vergangenen Woche soll es zu einem Treffen zwischen Gläubigern und dem Unternehmen gekommen sein. Die Gespräche sollen konstruktiv verlaufen sein. Die Zeiten für Automobilzulieferer sind schwierig und derzeit zeichnet sich keine Besserung für den Sektor ab.

Talanx steigen um 0,8 Prozent. Der Versicherungskonzern hat die Prognose erhöht. Statt mit rund 900 Millionen Euro rechnet er nun mit einem Gewinn von über 900 Millionen Euro. Deutsche Pfandbriefbank haben nach ihren Geschäftszahlen nun 1 Prozent ins Minus gedreht.

Salzgitter (minus 5 Prozent) konnte im zweiten Quartal nicht an den starken Jahresstart anknüpfen: Bei leicht sinkenden Umsätzen verzeichnete der Stahlkonzern operativ einen Gewinneinbruch. Für das Gesamtjahr äußerte sich der Konzern pessimistischer.

Die Schwäche der Banken macht sich auch in deren DAX-Sektor-Index bemerkbar, der mit 61,75 auf einem Rekordtief notiert. Zuvor hatte die Aktie der Commerzbank bereits auf Rekordtief notiert, am Nachmittag kam dann auch die Aktie der Deutschen Bank (minus 4,5 Prozent) zusehends unter Druck.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.337,32 0,11 3,58 11,19 Stoxx-50 3.069,03 0,28 8,47 11,19 DAX 11.714,30 0,18 20,50 10,94 MDAX 25.302,10 -0,20 -51,92 17,20 TecDAX 2.771,54 -0,48 -13,29 13,12 SDAX 10.678,38 -0,48 -51,04 12,30 FTSE 7.253,20 -0,01 -0,65 7,81 CAC 5.328,87 0,02 0,95 12,64 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,59 -0,01 -0,83 US-Zehnjahresrendite 1,68 -0,06 -1,00 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 07:46 Uhr Fr, 17:15 Uhr % YTD EUR/USD 1,1215 +0,11% 1,1209 1,1203 -2,2% EUR/JPY 118,13 -0,15% 118,17 118,34 -6,1% EUR/CHF 1,0889 -0,14% 1,0898 1,0906 -3,3% EUR/GBP 0,9280 -0,28% 0,9313 0,9274 +3,1% USD/JPY 105,34 -0,27% 105,42 105,64 -3,9% GBP/USD 1,2085 +0,41% 1,2036 1,2079 -5,3% USD/CNY 7,058 -0,06% 7,063 7,0618 +2,6% Bitcoin BTC/USD 11.368,50 -1,04% 11.397,75 11.713,25 +205,7% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 54,80 54,50 +0,6% 0,30 +14,6% Brent/ICE 58,66 58,53 +0,2% 0,13 +6,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.504,00 1.497,34 +0,4% +6,66 +17,3% Silber (Spot) 16,95 16,97 -0,1% -0,02 +9,4% Platin (Spot) 856,88 860,88 -0,5% -4,00 +7,6% Kupfer-Future 2,59 2,59 +0,0% +0,00 -2,1% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/raz

(END) Dow Jones Newswires

August 12, 2019 10:31 ET (14:31 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.