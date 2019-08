Alexis Eisenhofer verfügt über so viele Bekanntschaften auf der Businessplattform Xing wie kein anderer. Ein Besuch bei ihm lehrt, wie ein funktionierendes Onlinenetzwerk im Job entsteht.

Alexis Eisenhofer liebt die Börse. Und er liebt Zahlen. Die Wand seines Büros schmückt er deshalb nicht etwa mit teurer Kunst - sondern mit einem einzigen Kurschart. Es zeigt den Verlauf des Aktienwertes der Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway über die vergangenen 50 Jahre. Direkt darunter hängt ein Foto von Eisenhofer mit Warren Buffett, dem Mehrheitseigner von Berkshire Hathaway und drittreichsten Mann der Welt. Entstanden ist es vor ein paar Jahren auf der Hauptversammlung des Unternehmens in Omaha, zu der Eisenhofer als Aktionär seit 2006 reist. "Von Buffett habe ich vor allem eines gelernt: An der Börse ist nichts so wichtig wie Fokus und Geduld", sagt Eisenhofer.

Dieses Mantra beherzigt Eisenhofer auch auf einem ganz anderen Feld: der Kontaktpflege über das Businessnetzwerk Xing. In rund 15 Jahren hat er es mit seiner Beharrlichkeit auf fast 76 000 Kontakte in dem Netzwerk gebracht - so viele wie sonst niemand der 14 Millionen registrierten Mitglieder in Deutschland. Insgesamt ist der Trend zur Nutzung solcher Netzwerke ungebrochen. Der amerikanische Xing-Rivale LinkedIn hat vor etwa sechs Monaten die Marke von 13 Millionen deutschsprachigen Mitgliedern überquert und rangiert damit nur noch knapp hinter dem lokalen Konkurrenten. Gleichzeitig aber sind auch immer mehr Menschen von den beruflichen Onlinenetzwerken genervt. "Auf beiden Kanälen kann man eine gewisse Ermüdung feststellen", sagt Felix Beilharz, Social-Media-Experte aus Köln, der Vorträge zum Thema hält und Firmen berät. "Es gibt einen Überfluss an Nachrichten, Blogbeiträgen und Videos - da fällt es vielen schwer, den Überblick zu behalten." Und nicht nur das. Immer mehr Menschen bekommen den Eindruck, auf den Plattformen ständig von obskuren Beratern und Coaches kontaktiert zu werden, ernsthafte berufliche Angebote aber fast nie auf diesem Wege zu erhalten.

Anfang August hat sich das Unternehmen Xing nun offiziell in New Work umbenannt - und will damit herausstellen, wie wichtig die Präsenz in der digitalen Welt für das Arbeitsleben ist, angefangen beim Netzwerken über Events und Weiterbildungen bis hin zur Onlinejobsuche. Die sich häufenden Fragen, ob die digitalen Netzwerke nicht längst zu nutzlosen Kontakthalden verkommen, sollen im besten Fall wieder in den Hintergrund treten.

Eine eigene Stimme finden

Katja von der Burg, die als Chefin der Onlinemarketingagentur Projecter den Auftritt von Firmen in den Karrierenetzwerken betreut, betont: "Zumindest Jobsuchende sollten Zeit und Mühe in ein professionelles Profil investieren, denn viele Unternehmen suchen dort gezielt nach Bewerbern." Wichtig ist in ihren Augen vor allem: "Als Persönlichkeit rüberkommen, damit andere in dem Netzwerk schnell eine Vorstellung bekommen, für welche Themen man steht."

Genau das führt der Netzwerk-Superstar Eisenhofer geradezu exemplarisch vor: "Wenn die Leute vom Eisenhofer sprechen, sollen sie direkt denken: Der macht was mit Börse", sagt er über sein Profil. Der 45-Jährige leitet in München das von ihm vor 20 Jahren gegründete Unternehmen Financial.com, dessen Software vor allem Fonds- und Vermögensverwalter einsetzen.

Das Bild, das er für das Netzwerk ausgewählt hat, zeigt ihn mit ernstem Blick, dunkelblauem Sakko, weißem Hemd - und natürlich Krawatte, wie es in der Finanzmarktszene Usus ist. Zudem engagiert sich Eisenhofer in diversen Gruppen rund um Finanzthemen, teilt mit seinem Netzwerk mal einen Artikel zum Renditetief deutscher Anleihen und mal eine Studie zum schlechten Anlageverhalten der Deutschen im Ausland. "Der Schlüssel zum Erfolg ist, seinen Auftritt in den Gesamtkontext einzubetten - und den Leuten, mit denen man in Kontakt ist, etwas zu bieten, was sie anderswo nicht finden", sagt Eisenhofer. Dieses Vorgehen ist in den Augen von Experten vorbildlich. "Wer in den Karrierenetzwerken seine eigene Stimme findet und ...

