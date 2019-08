Die Siemens-Aktie hat in den vergangenen Tagen massiv an Wert verloren. Seit dem 30. Juli büßte der DAX-Titel mehr als 12 Prozent ein und notiert aktuell auf einem neuen 3-Jahres-Tief bei 88,53 Euro. Der Kursrutsch steht dabei in direktem Zusammenhang mit den Entwicklungen im chinesisch-amerikanischen Handelskonflikt. Die Zahlen zum dritten Quartal haben zudem gezeigt, dass man in den Schlüsselmärkten mit Gegenwind zu kämpfen hat. Nichtsdestotrotz wurde ein starker Auftragseingang vermeldet. Durch ... (Alexander Hirschler)

Den vollständigen Artikel lesen ...