Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Montag deutlich zugelegt. Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future kletterte um 0,23 Prozent auf 177,44 Punkte. Die Rendite zehnjähriger deutscher Staatsanleihen fiel auf minus 0,60 Prozent.

Weiterhin sorgt der Handelskonflikt zwischen den USA und China für Verunsicherung. Auch die Sorgen um eine weitere Abschwächung der deutschen Konjunktur stützten tendenziell die Festverzinslichen. Marktbewegende Konjunkturdaten wurden nicht veröffentlicht. Zudem sorgten die Turbulenzen an den argentinischen Finanzmärkten für Verunsicherung. Bei Vorwahlen für das Präsidentenamt hatte der oppositionelle Linke Alberto Fernandez klar gesiegt. Der Peso brach um 25 Prozent zum US-Dollar ein.

Besonders deutlich stiegen in der Eurozone die italienischen Anleihekurse. Vor einem Misstrauensvotum gegen die Regierung in Rom gibt es Bestrebungen, eine Neuwahl zu verhindern. So hatte sich der frühere sozialdemokratische Ministerpräsident Matteo Renzi gegen Neuwahlen und für eine Übergangsregierung ausgesprochen. Auch Beppe Grillo, der Mitbegründer der Fünf-Sterne-Bewegung, will die rechte Lega von der Regierung fernhalten. Am Montagnachmittag kamen die Fraktionsvorsitzenden im Senat zu Beratungen über einen Termin für das Misstrauensvotum gegen Regierungschef Giuseppe Conte zusammen./jsl/he

