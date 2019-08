TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG berichtet über das erste Halbjahr, passt Ergebnisprognose an und bestätigt Dividendenprognose für 2019 DGAP-Ad-hoc: TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Halbjahresergebnis TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG berichtet über das erste Halbjahr, passt Ergebnisprognose an und bestätigt Dividendenprognose für 2019 12.08.2019 / 20:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. München, 12. August 2019 TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG berichtet über das erste Halbjahr, passt Ergebnisprognose an und bestätigt Dividendenprognose für 2019 * Konzernhalbjahresergebnis 2019 mit 2,2 Mio. Euro rund 50 Prozent über Vorjahr * Konzerngesamtergebnis für 2019 in Höhe von 4,0 - 4,5 Mio. Euro erwartet * Dividendenprognose für 2019 wird bestätigt Im ersten Halbjahr 2019, welches durch den Verkauf der Anteile an der GEG German Estate Group geprägt war, erzielte die TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG (ISIN DE0007501009) ("TTL AG") mit 2,2 Mio. Euro ein um rund 50 % besseres Konzernergebnis als im Vorjahreszeitraum (1,5 Mio. Euro). Den vollständigen Bericht zum ersten Halbjahr wird die TTL AG am 13. August 2019 veröffentlichen. Nach dem Verkauf der GEG German Estate Group liegt der Fokus im zweiten Halbjahr 2019 auf dem Aufbau eines breit gestreuten Beteiligungsportfolios, sowohl an privat gehaltenen, als auch börsennotierten Gesellschaften. Der Beteiligungsausbau soll aus den erheblichen der Gesellschaft zur Verfügung stehenden liquiden Mitteln finanziert werden. Vor diesem Hintergrund passt die Gesellschaft ihren Ausblick für das Geschäftsjahr 2019 an und erwartet ein Konzerngesamtergebnis von 4,0 bis 4,5 Mio. Euro (bisherige Prognose: mehr als 6 Mio. Euro). Die Dividendenprognose für das Geschäftsjahr 2019 von 20 bis 25 Cent je Aktie wird unverändert aufrecht erhalten. Mitteilende Person Theo Reichert Vorstandsvorsitzender Tel: +49 89 381611-0 E-Mail: presse@ttl-ag.de Ansprechpartner für Investoren und Presse Annette Kohler-Kruse Instinctif Partners Tel. +49 89 3090 5189-23 ir@ttl-ag.de presse@ttl-ag.de 12.08.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: TTL Beteiligungsund Grundbesitz-AG Theresienhöhe 28 80339 München Deutschland Telefon: +49 (0)89 381611-0 Fax: +49 (0)89 3915-92 E-Mail: ir@ttl-ag.de Internet: www.ttl-ag.de ISIN: DE0007501009 WKN: 750100 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 856109 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 856109 12.08.2019 CET/CEST ISIN DE0007501009 AXC0244 2019-08-12/20:01