"Südwest Presse" zu grün-rot-roten Gedankenspielen:

"Wenn SPD, Grüne und Linkspartei am Dienstag in Bremen ihren Koalitionsvertrag unterschreiben, dann ist das eine Premiere: Zum ersten Mal regiert im Westen die Linke mit. Das überraschend stabile Tabu, die Linkspartei an den Kabinettstisch zu holen, ist gebrochen - und nicht wenige denken jetzt laut darüber nach, ob das nicht auch ein Modell für den Bund wäre. Für die SPD ist das Bündnis als Alternative zur Großen Koalition attraktiv - nur wahrscheinlich ist es nicht. Denn die Zeit ist über Rot-Rot-Grün oder eher Grün-Rot-Rot hinweggegangen, ohne dass das Bündnis jemals seinen Charme entwickeln konnte. Das war nach der Bundestagswahl 2013 anders: Damals wäre die Koalition ein Coup gewesen. Der SPD wäre es gegen alle Erwartungen gelungen, Kanzlerin Merkel in den Ruhestand zu schicken."/be/DP/he

