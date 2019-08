"Volksstimme" zu Entsorgungskosten von Zigarettenkippen:

"Unmengen von Kaffeebechern, Burger-Verpackungen oder Zigarettenkippen finden sich täglich in Deutschlands Papierkörben. Besser als in der Landschaft. Dennoch: Die millionenteure Entsorgung dieses Wegwerf-Mülls zahlen die Kommunen. Die geben es über Gebühren, Umlagen, Steuern an uns alle weiter. Umweltministerin Schulze will nun zumindest einen Teil der Entsorgungskosten den Herstellern der Wegwerf-Artikel in Rechnung stellen. Die können sich umweltfreundlichere Varianten ausdenken. Deren Mehrkosten zahlt schließlich doch der Verbraucher. Oder sie legen, noch einfacher, ihren Anteil an den Entsorgungskosten - auf den Verbraucher um. Wie die Lösung auch aussieht: Am Ende wird immer der Konsument den größten Teil der Zeche zahlen, so viel ist klar. Wir haben also gar keine andere Wahl: entweder vermeiden oder zahlen. Eine intakte Umwelt muss uns das wert sein."/be/DP/he

AXC0026 2019-08-13/05:36