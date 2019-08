Was macht der Brexit mit dem Vereinigten Königreich? Befürworter glauben an eine Stärkung, andere warnen vor einem bösen Erwachen und sehen schon den Untergang am Horizont. Historiker sind bei der Prognose gespalten.

Als die Briten vor drei Jahren im Brexit-Referendum Europa die Scheidung erklärten, trug sie auch das Gefühl, ohnehin anders zu sein als die Nachbarn auf dem Kontinent. Ein königliches Inselreich, das sich der Vereinnahmung verwehrt. Brexit-Hardliner Jacob Rees-Mogg hat dafür den Vergleich mit historischen Siegen der Engländer auf dem Schlachtfeld gezogen: "Es ist Waterloo, es ist Agincourt, es ist Crecy", sagte er.

Nigel Farage, der Chef der neu gegründeten Brexit-Partei, feuert seine Anhängerschaft sogar mit Bombenalarm-Sirenen und der Musik aus dem Kriegsfilm "The Great Escape" ("Gesprengte Ketten") an. Politiker wie Farage und Rees-Mogg treffen auch drei Jahre nach dem Referendum und nach wie vor ungeklärtem Brexit-Modus den Nerv vieler Landsleute. Doch wohin Großbritannien treibt, bleibt fraglich.

Brexit-Gegner und so manche Historiker warnen vor dem simplen Erklärmuster der Nationalisten. Dass das Vereinigte Königreich ohne Europa stärker ist und wird, halten sie für einen Trugschluss. "Eine zerstörerische, populistische, nationalistische Ideologie" lasse das Vereinigte Königreich "in die Vergessenheit schlafwandeln", schrieb der ehemalige Premierminister Gordon Brown am Sonntag in der Zeitung "The Observer".

Brown, Regierungschef von 2007 bis 2010, warf dem neuen konservativen Premierminister Boris Johnson vor, er beschwöre "ein absurdes und verlogenes Bild der patriotischen Briten herauf, die tapfer einem kompromisslosen Europa die Stirn bieten, das entschlossen ist, uns zu einem Vasallenstaat zu machen". Zunehmend werde über Europa gesprochen, als ob es "irgendwo anders" sei, beklagt Richard Evans, emeritierter Geschichtsprofessor aus Cambridge. "Als ob Großbritannien nicht Teil Europas sei".

Bezeichnend dafür seien auch Slogans aus der Werbung. "Ich war kürzlich am Flughafen Gatwick, und dort ist eine riesige Reklametafel für eine Fluggesellschaft, auf der es heißt ‚Europa ist näher als du denkst'", sagt Evans. ...

