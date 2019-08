Die Regierungskrise in Italien verunsichert weiter. An diesem Dienstag bestimmt der Senat den Tag des Misstrauensvotums. Deutsche Wohnen, Tui und Ceconomy legen Zahlen vor.

Die Regierungskrise in Italien spitzt sich weiter zu. An diesem Dienstag entscheidet der Senat über das Datum des Misstrauensantrag gegen Premier Giuseppe Conte. Damit könnten Neuwahlen schneller als gedacht stattfinden - und weiter für Verunsicherung an den Märkten sorgen.

Der Berliner Mietendeckel hat die Wohnungswirtschaft verschreckt. Besonders betroffen ist die Deutsche Wohnen, die einen Großteil ihrer Immobilien in der Hauptstadt hat. Noch profitiert der Konzern von den steigenden Mieten dort, doch die Aussichten auf die neusten Zahlen sind getrübt.

1 - Vorgaben aus den USA

Die Furcht vor einer weltweiten Rezession als Folge des Handelskonflikts zwischen den USA und China hat Anlegern an der Wall Street zum Wochenauftakt die Stimmung vermiest. Auch der Dämpfer für den argentinischen Präsidenten Mauricio Macri bei Vorwahlen bremste.

Sollten sich die USA und China nicht einigen, treten am 1. September neue Strafzölle in Kraft. "Ich denke nicht, dass der Handelskrieg in der nächsten Zeit zu Ende gehen wird, er könnte bis 2020 andauern", sagte Ryan Nauman, Marktstratege bei Informa Financial Intelligence. "Es gibt nicht viel, woran sich die Investoren im Moment hängen können. Wir haben schlichtweg keine soliden Geschäftsergebnisse oder wirklich starken Konjunkturdaten außer am Arbeitsmarkt."

Die US-Bank Goldman Sachs senkte ihre Prognose für das US-Wachstum zum Jahresende. Das Weltwirtschaftsklima des Münchner Ifo-Instituts trübte sich ebenfalls ein. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 1,5 Prozent tiefer auf 25.896 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 sank 1,2 Prozent auf 2882 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verringerte sich um 1,2 Prozent auf 7863 Punkte.

2 - Handel in Asien

Die Angst vor einer Ausweitung des chinesisch-amerikanischen Handelsstreits, die andauernden Proteste in Hongkong und der Crash des argentinischen Peso haben am Dienstag die Geschäfte an den Börsen in Asien und dem pazifischen Raum belastet.

Im frühen Handel gab der MSCI-Index für Aktien der Region - mit Ausnahme von Japan - um 0,4 Prozent nach. Der Nikkei in Tokio gab um 1,5 Prozent nach, nachdem der japanische Markt am Montag wegen eines Feiertags noch geschlossen war. Auch die wichtigsten Indizes in Hongkong und Singapur, wo die Regierung ihre Konjunkturprognose deutlich reduzierte, verloren.

3 - Italienischer Senat entscheidet über Tag des Misstrauensvotum

Die Fraktionsvorsitzenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...