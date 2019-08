Kritische Worte in den sozialen Medien brachten einen Deutschen türkischer Herkunft nun in Erdogans Reich ins Gefängnis. Das zeigt: Autokratische Regime verfolgen eine neue Strategie.

Autokratische Regime verfolgten bis vor Kurzem eine Strategie nach innen: Gleichschaltung im Land, das Ende von Meinungs- und Pressefreiheit, Einschränkungen von Religions- und Wissenschaftsfreiheit. Die Herrscher der "Furchtbaren Drei" unserer Zeit, China, Russland und die Türkei, setzen auf mehr: die Gleichschaltung nach außen: die Menschen, die chinesischer, russischer oder türkischer Herkunft sind, sollen im Ausland kontrolliert werden, bei Einreise in die Länder ihrer Herkunft droht ihnen unter Umständen Gefängnis, so sie sich auf sozialen Plattformen im Internet kritisch geäußert haben sollten. Alle drei, Herr Xi, Herr Putin und Herr Erdogan sagen dabei "einmal Chinese, Russe, Türke, immer Chinese, Russe, Türke". Damit hebeln sie das Staatsbürger-Prinzip aus, machen Menschen ethnisch haftbar, und dehnen illegitimer Weise ihren Einflussbereich auf Menschen aus, über die sie gar keine Jurisdiktion haben. Die Furcht allerdings, die diese Leute angesichts der Drohkulisse haben, reicht ihnen völlig aus.

Darüber hinaus sollen alle anderen gezwungen werden, nur so über die jeweiligen Länder zu sprechen, wie es den dort Alleinherrschenden gefällt: kritische Einträge in den sozialen Medien brachten einen Deutschen türkischer Herkunft nun in Erdogans Reich ins Gefängnis. Menschen, die in China ankommen, wird unter Umständen Spionage-Software auf die Handys gespielt. So können sie ausgespäht werden. Am Ende soll eine Art vorauseilende Demutsgeste ...

