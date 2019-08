EQS Group-Media / 2019-08-13 / 06:53 *SHAKTI COIN -- LO STRUMENTO MANCANTE DELLA GLOBALIZZAZIONE NON RIUSCITA* *BERKELEY, Calif. (13 agosto 2019) - *Shakti Coin, un sistema di blockchain unico, è destinato a emergere come strumento globale indispensabile, una sorta di martello capace di abbattere le commissioni di cambio esorbitanti. Dopo essere state danneggiate della mancata globalizzazione da due decenni, le comunità di tutto il mondo possono finalmente rallegrarsi. La comparsa di Shakti Coin, una criptovaluta pensata per rispondere alle esigenze delle persone comuni, potrà presto aiutare la globalizzazione a realizzare le promesse finora non mantenute. La globalizzazione ha garantito un miglioramento della qualità della vita per le persone provenienti da Paesi e comunità in via di sviluppo in tutto il mondo. Tuttavia, è stata gestita principalmente negli interessi dei ricchi e delle multinazionali, a spese di tutti gli altri. La Swiss Shakti Foundation ritiene fermamente che la promessa della globalizzazione non sia riuscita a causa della mancanza di una valuta universale. Non esiste infatti una singola valuta universale largamente disponibile per il commercio a livello globale, come invece per gli operai di tutto il mondo esiste il martello, uno strumento universale. Shakti Coin, che deriva dal Bitcoin creato da Satoshi Nakamoto, fornisce tale strumento sotto forma di una singola valuta universale per ogni comunità. Il concetto di Shakti Coin ruota intorno ai genitori, ai bambini e alle comunità che supportano l'istruzione. Questa criptovaluta è davvero eccezionale, nel senso che non viene estratta attraverso il risultato computazionale, ma garantendo la partecipazione di massa al progresso dell'istruzione, utilizzando un nuovo protocollo chiamato Prova degli Sforzi (Proof-of-Effort, PoE), che premia ogni famiglia del pianeta Terra. "Poche risorse sulla Terra sono scarse o potenti come l'intelletto umano pienamente sviluppato. Questo è uno dei motivi per cui abbiamo scelto questa preziosa risorsa come base per la nuova valuta globale", ha dichiarato uno dei Fondatori Milky Way di Shakti Coin. Shakti Coin ha il potenziale di essere un catalizzatore per il cambiamento sociale grazie al suo valore stabile di 5 USD. In un momento in cui vengono lanciate molte iniziative di criptovalute con l'obiettivo di aumentare i profitti aziendali, la Swiss Shakti Foundation ha intrapreso una strada meno comune per aiutare le persone e le comunità a raggiungere il loro vero potenziale. Informazioni su Shakti Coin: Il progetto Shakti è un'iniziativa internazionale e non è affiliato a industrie, governi, movimenti religiosi o politici. Ulteriori informazioni disponibili su https://www.shakticoin.com [1]. Contatti con i media: Swiss Shakti Foundation secretariat@shakticoin.com Materiale supplementare per il messaggio: Foto: http://newsfeed2.eqs.com/shakti/856287.html [2] Légende: SHAKTI COIN -- THE 'MISSING HAMMER' Documento: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=JVSPXXEGOH [3] Titolo del documento: SHAKTI COIN -- LO STRUMENTO MANCANTE DELLA GLOBALIZZAZIONE NON RIUSCITA Editore: Swiss Shakti Foundation Parola (s): Finanze Fine Corporate News 856287 2019-08-13 1: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=386eadbf7a05e2df3c39140464fd5043&application_id=856287&site_id=vwd&application_name=news 2: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=f686b5931120e8e9da0f20ff4ceccee8&application_id=856287&site_id=vwd&application_name=news 3: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=98bc0c5f47e98b8ef1642537d25267c9&application_id=856287&site_id=vwd&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

August 13, 2019 00:53 ET (04:53 GMT)