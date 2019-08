Der HDAX fasst die Werte aller 110 Unternehmen aus den deutschen Auswahlindizes DAX, MDAX und TecDAX zusammen. Doch was verbirgt sich hinter dem "H" und welche Analyse kann man hierfür anlegen? Dies erfahren Sie in folgendem Artikel. Das "H" im HDAX steht für Hundert und resultiert draus, dass der HDAX der Nachfolgeindex des "alten" DAX100 is ...

Den vollständigen Artikel lesen ...