Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex ist mit leichten Verlusten in die die neue Woche gestartet. Dabei hatte der DAX zum Handelsauftakt noch klar im Plus gelegen. Dann ging es allerdings recht schnell nach unten. Am Ende schloss der DAX bei 11.680 Punkten. Das ist ein Minus von 0,1 Prozent bzw. 14 Punkten. Die Marktidee ist diesmal Bayer.