Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Symrise von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 78,50 auf 96,00 Euro angehoben. Analystin Theodora Lee Joseph änderte in einer am Dienstag vorliegenden Studie ihre Bewertungsmethode für die Aktien europäischer Chemiekonzerne. Damit reflektiere sie ein verändertes Konjunkturumfeld. Allerdings dürften Symrise weniger schwankungsanfällig sein als andere Chemieunternehmen. So sei der Hersteller von Duftstoffen und Aromen in eher stabilen Endmärkten aktiv./ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2019 / 21:28 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

ISIN DE000SYM9999

AXC0096 2019-08-13/08:20