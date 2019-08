Der OHB SE (ISIN: DE0005936124)-Konzern erzielte eine gestiegene Gesamtleistung nach sechs Monaten von EUR 425 Mio., eine Steigerung gegenüber dem Vorjahreszeitraum um gut 5% (Vorjahr: EUR 404,5 Mio.). Das operative Ergebnis (EBITDA) erhöhte sich deutlich von EUR 29,3 Mio. im Vorjahr auf EUR 36,0 Mio. Positive Effekte in Höhe von rund EUR 5,0 Mio., resultierend aus der erstmaligen Anwendung von IFRS 16, haben zu diesem Anstieg beigetragen. Die erzielte operative EBITDA-Marge stieg damit im Berichtszeitraum auf 8,5%, nach 7,3% im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Das EBIT stieg in den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres auf EUR 21,7 Mio. nach EUR 21,0 Mio. im Vorjahr. Die entsprechende EBIT-Marge blieb mit 5,1% fast unverändert im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (5,2%). Die EBIT-Marge auf die eigene Wertschöpfung reduziert sich mit erreichten 8,7% im Vergleich zum Vorjahr (9,3%).{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Affilinet)}

Das Finanzergebnis in Höhe von EUR -2,2 Mio. war gegenüber dem Vorjahreszeitraum leicht verschlechtert (EUR -2,0 Mio.). Das Ergebnis vor Steuern (EBT) stieg nach den ersten sechs Monaten 2019 leicht auf EUR 19,5 Mio. (Vorjahr: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...